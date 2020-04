Paluzza, nuovi tamponi in casa di riposo

Aggiornamento dalla casa di riposo Matteo Brunetti di Paluzza. Dopo il decesso della persona ricoverata ieri, un uomo di 83 anni del posto, gli ospiti accolti ora sono 109. Di questi, 67 sono positivi al Covid-19, uno dei quali ancora ricoverato all’ospedale di Udine.

Domani saranno effettuati nuovamente i tamponi sugli ospiti risultati negativi, 42, e sui dipendenti, sia a quelli negativi, oltre 75, sia ai positivi, che al termine del periodo di quarantena effettueranno due test di controllo.

"Le condizioni generali degli ospiti sono stabili" fanno sapere il direttore generale della casa di riposo, Alessandro Santoianni, e la presidente Stefania Tassotti. "Sono sotto particolare osservazione e monitoraggio dal punto di vista clinico due persone". Nell’ultima settimana sono state effettuate videochiamate a favore di oltre 40 ospiti e una dozzina di telefonate. Il servizio è stato rafforzato grazie alla presenza di una volontaria della Protezione civile di Paluzza messa a disposizione dall’Amministrazione Comunale.

La Protezione civile comunale sta garantendo quotidianamente un servizio di supporto logistico. L’equipe medica guidata dal dottor Paolo Agostinis è presente tutti i giorni con la dottoressa Valentina Vianello e i dottori Beatrice Montessoro e Giuseppe Caruso: contattano direttamente i familiari di tutti gli ospiti, per fornire le necessarie informazioni. Ieri è rientrata in isolamento domiciliare anche la Responsabile Assistenziale, risultata positiva e ricoverata presso l’Ospedale di Udine per qualche giorno.