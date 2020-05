Paluzza, nuovi tamponi in casa di riposo

Martedi 5 maggio nella casa di riposo Brunetti di Paluzza sono stati effettuati 135 tamponi. Di questi 80 hanno riguardato il personale che opera in struttura: 75 sono risultati negativi, mentre cinque operatori hanno dato esito positivo. Si tratta di tre infermieri, un operatore socio-sanitario e un tecnico che ora seguiranno la procedura di isolamento domiciliare e sorveglianza sanitaria previsti dal Dipartimento di Prevenzione. Risultano asintomatici e sono in buone condizioni generali.

Tra gli ospiti sono stati eseguiti i rimanenti 55 tamponi. Tra questi 50 sono risultati negativi e si registrano cinque casi positivi, di cui uno confermato tale. A oggi, quindi, la situazione tra gli ospiti è la seguente: 32 negativi, 52 negativi clinicamente guariti, 18 positivi.

L’articolazione dei reparti, a fronte delle bonifiche ambientali che stanno per essere completate, sarà funzionale alla gestione dei casi attuali: un reparto sarà dedicato ai positivi, uno ai guariti e uno ai negativi. Domani sarà effettuata la bonifica delle aree esterne della casa di riposo da parte dell'8° Reggimento Alpini di Venzone.

"Il nostro ringraziamento per la disponibilità concessa al Comandante, il colonnello Franco Del Cavero, e al capitano Piero Rosignoli, che coordinerà l’intervento, nonché a tutti i militati impegnati, alla Protezione Civile, alla Croce Rossa e all’Amministrazione Comunale per il supporto garantito a tal fine", dicono il direttore generale, Alessandro Santoianni, e la presidente, Stefania Tassotti. "La prossima settimana, inoltre, è prevista l’effettuazione di una serie di tamponi ambientali all’interno dei locali per verificarne lo stato di igiene e sanificazione, al fine di poter testare l’efficacia delle operazioni di bonifica effettuate".