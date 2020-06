Paluzza piange altri due morti in casa di riposo

La casa di riposo di Paluzza piange la morte di due ospiti. Si tratta di un uomo, ospite della struttura, che ha perso la vita con Coronavirus, e di una donna di 97 anni che invece è deceduta per altre cause. Quest'ultima era risultata positiva in precedenza ma poi era guarita.

La struttura, che resta ospedalizzata anche in questa fase due dell'emergenza, era risultata Covid free una decina di giorni fa; si spera, quindi, che il decesso delle ultime ore rappresenti un caso isolato. Il sindaco Massimo Mentil esprime il suo cordoglio ai parenti delle due persone che hanno perso la vita.