Paluzza piange un'altra nonna della casa di riposo

Nuovo decesso nella casa di riposo Matteo Brunetti di Paluzza. Come comunicato dal direttore generale Alessandro Santoianni, questa mattina si è spenta una donna di 73 anni proveniente da Sutrio, accolta nella struttura da metà del 2018. L'ospite soffriva già di un importante decadimento cognitivo e di una sclerosi sistemica lieve. Da quando era in struttura, tuttavia, non era mai stata ricoverata in ospedale. Tra i casi Covid-19 d'inizio mese, aveva mostrato criticità dopo Pasqua, anche se le condizioni si erano poi stabilizzate.

Da Paluzza, arrivano, però, anche belle notizie. In giornata, infatti, è rientrata nella struttura una signora che, dal 6 aprile, era stata ricoverata in Ospedale a Udine. L'anziana è in condizioni stabili e clinicamente guarita dal Coronavirus. E' stata accolta nel reparto bonificato, in isolamento per la sua massima tutela e per la necessaria precauzione.

Buoni auspici anche dall’esito dei tamponi effettuati ieri su 78 ospiti, 35 dei quali hanno interessato gli ospiti negativi e 43 quelli positivi per verificare la loro attuale condizione, concluso il periodo di quarantena. Tutti i negativi si sono confermati tali, mentre 33 dei nonni che erano stati contagiati sono risultati negativi. Prima di essere considerati clinicamente guariti serviranno ulteriori valutazioni o esami diagnostici da parte dell’equipe medica del Dipartimento di Prevenzione.

Anche tra il personale la situazione è andata normalizzandosi. Solo due casi positivi restano ancora in isolamento domiciliare per la conclusione del periodo di quarantena.