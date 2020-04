Paluzza piange un'altra vittima del Coronavirus

La casa di Riposo Brunetti di Paluzza ha registrato questa mattina l'undicesimo decesso tra i suoi anziani ospiti. Si tratta del primo uomo dopo 11 donne. La vittima aveva 83 anni ed era ricoverato da qualche giorno nell'ospedale di Udine. Gli ospiti ora accolti sono 109, 68 i positivi, di cui 1 ricoverati presso l’Ospedale di Udine.

Nello stesso comune della Valle del But si segnala, inoltre, una nuova positività indipendente dal focolaio dell’Asp. La persona risulta ora in isolamento e si trova in discrete condizioni di salute, così come in quarantena preventiva risultano anche i familiari con cui la persona è venuta a contatto nei giorni precedenti all’esito del tampone.