Paluzza, si aggrava la situazione nella casa di riposo

Si aggrava la situazione nella Casa di Riposo di Paluzza. Sono 62 gli ospiti risultati positivi al test per il Coronavirus, due dei quali si sono purtroppo spenti questa mattina. Lo ha comunicato, durante una diretta a Telefriuli, il vicepresidente della Regione, Riccardo Riccardi. Il vice governatore ha già avuto modo di parlare con il sindaco questa mattina.

Il primo cittadino, Massimo Mentil, insieme agli altri amministratori dell'Ambito, sarà in videoconferenza oggi pomeriggio, dalle 15, proprio con Riccardi per fare il punto su come affrontare l'emergenza.

Quattro sono i sanitari risultati positivi. Gli altri operatori (una sessantina complessivamente) sono stati sottoposti al test e ora attendono gli esiti. Riccardi ha spiegato come, a portare il virus all'interno della struttura per gli anziani siano stati due operatori sanitari.

La struttura accoglie anziani anche dagli altri paesi del comprensorio della Valle del But. "Sono numeri drammatici - ha detto il sindaco - che purtroppo non interessano solo il nostro comune. Devo comunicare due decessi avvenuti questa mattina. Lo faccio con grande tristezza, rispetto a una situazione che nessuno si aspettava potesse evolvere in maniera così negativa. Il mio pensiero va a chi se n'è andato e ai familiari, ma anche a chi sta lottando, questi sessanta ragazzi un po' anziani, che stanno combattendo, oltre che contro le loro patologie, contro questo virus che si è abbattuto su di loro. Un pensiero va anche a tutto il personale che sta operando in una struttura protetta, ma in questo momento estremamente vulnerabile. Questo pomeriggio capiremo quali soluzioni adottare per cercare di risolvere questa emergenza".

"L'obiettivo è quello di salvare i nostri anziani da questa situazione difficilissima. Almeno due padiglioni saranno interamente dedicati agli ospiti positivi, per isolarli il più possibile e aiutarli a superare il virus".

"In questi giorni sarà ampliato il servizio delle videochiamate con i parenti, per consentire a tutti di rimanere in contatto con i propri cari. Non è facile, nemmeno per il personale, riuscire a gestire tutte le richieste, quindi serve anche da parte dei familiari un po' di pazienza".

"Anche le nostre comunità, che sembravano inattaccabili anche perchè viviamo in un'area 'densamente spopolata', si trovano a fronteggiare l'emergenza. Quindi il mio richiamo e il mio invito a tutti è ad attendersi a tutte le disposizioni, restando a casa e uscendo solo per le necessità", continua Mentil. "Dobbiamo essere consapevoli di questo momento difficile e doloroso".