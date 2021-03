Paluzza, tetto di un'abitazione in fiamme

In fiamme il tetto di un'abitazione a Paluzza, in via Ronch. L'allarme è scattato alle 8 di questa mattina: sul posto sono giunte squadre del Distaccamento dei Vigili del fuoco di Tolmezzo e dei Distaccamenti volontari di Rigolato, Paularo e Cercivento.

E' andata a fuoco la copertura in legno dell'immobile che comprende due alloggi. Per evitare la propagazione del fuoco si è proceduto al taglio delle travature in legno, impendeno così che le fiamme raggiungessero il tetto contiguo, in quanto il fabbricato è realizzato con coperture sfalsate.

L'immobile non risulta agibile. Le operazioni di smassamento e messa in sicurezza proseguiranno fino alle prime ore del pomeriggio. Le cause sono riconducibili a una canna fumaria realizzata in acciaio inox e collegata a una stufa a pellet che, non essendo pefettamente isolata, ha innescato la combustione di una travatura in legno posata in adiacenza.