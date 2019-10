Pam, ore decisive per Cividale e Codroipo

Sono ore decisive per il futuro dei 21 lavoratori dei due negozi Pam franchising di Cividale - che ha già chiuso i battenti - e di Codroipo che abbasserà definitivamente le serrande il 31 ottobre.

Per giovedì è previsto l’ultimo incontro della fase amministrativa con la Regione, nel corso del quale la proprietà dovrà riferire se accetta la proposta dei sindacati di ricollocare i lavoratori in altri negozi del gruppo Panorama. Le alternative sono la fruizione di ammortizzatori sociali per consentire ai lavoratori di ricollocarsi attraverso le politiche attive previste dalla Regione o il licenziamento definitivo. Lavoratori e sindacati sono in attesa di interessamenti da parte di altri competitors, affinchè subentrino nei due punti vendita, ma al momento nessuno ha risposto al loro appello.