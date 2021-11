Panorama mozzafiato sul Monte Lussari imbiancato

Spettacolo mozzafiato sul Monte Lussari e Sella Nevea, imbiancati dalla neve caduta nelle ultime ore. Mentre la regione è stata attraversata da un fronte atlantico che ha portato abbondanti piogge, nella giornata di ieri, lunedì 1 novembre, in montagna è caduta la neve. La depressione presente sull'Europa occidentale si estenderà sul Mediterraneo, favorendo un afflusso di correnti sud-occidentali che, mercoledì e giovedì, saranno nuovamente molto umide ed instabili.

Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo per i prossimi giorni elaborate da Arpa Osmer Fvg.



Oggi, martedì 2 novembre

Di primo mattino probabili precipitazioni residue, specie sulla fascia orientale. In giornata variabile con schiarite anche ampie, ma sarà possibile anche qualche locale rovescio. Possibili locali foschie in pianura.



Mercoledì 3 novembre



Giovedì 4 novembre

Venerdì 5 novembre

Cielo da nuvoloso a coperto con piogge sparse in genere deboli o moderate al mattino, da abbondanti ad intense nel pomeriggio, quando sulla costa soffierà Scirocco moderato. Possibili temporali, specie su pianura e costa. Nevicate anche abbondanti oltre i 1800-2000 m circa.Al mattino saranno probabili piogge da abbondanti ad intense sulle zone interne, piogge moderate sulla costa, possibili anche temporali. Sulla costa inizialmente soffierà Scirocco, poi Libeccio anche sostenuto con possibili mareggiate. Nevicate abbondanti oltre 1500-1700 m. In giornata miglioramento con schiarite, cielo variabile.Al mattino variabile, in giornata cielo in prevalenza poco nuvoloso. In serata probabilmente soffierà Bora da moderata a sostenuta sulla costa.