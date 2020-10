Papa Francesco, una legge per le unioni civili delle coppie gay

Sono parole, quelle pronunciate dal papa nel documentario presentato oggi al Festival di Roma, 'Francesco', che rappresentano una svolta per la Chiesa di Roma.

"Gli omosessuali hanno il diritto di far parte di una famiglia. Sono figli di Dio e hanno diritto a una famiglia" afferma Bergoglio nel documentario, secondo quanto riferisce la Catholic News Agency, chiedendo “una legge sulle unioni civili” che tuteli queste coppie anche dal punto di vista legale.

“Mi sono battuto per questo” sottolinea il pontefice rispondendo ad un'accorata lettera inviata da una coppia omosessuale con tre figli in difficoltà nel frequentare la chiesa, e invitandoli a portare i bambini in parrocchia, superando i giudizi altrui.

Il documentario di Evgeny Afineevsky, oltre alla spinosa tematica delle coppie omosessuali, affronta anche i temi della pandemia e della crisi climatica, gli abusi sessuali e l'omofobia, senza dimenticare il razzismo, i muri divisivi, l'ingiustizia, la povertà, la migrazione e l'emancipazione femminile.

Il regista, che riceverà in Vaticano il Kinéo Movie for Humanity Award, ha detto di essere “stato toccato da lui (Francesco, ndr.) non come Papa, ma come persona. Lui è un vero gesuita, un uomo d'azione, ma anche un vero leader".

"Ciò che dobbiamo creare è una legge sulle unioni civili - ha commentato la deputata del Pd Debora Serracchiani -. In questo modo, gli omosessuali godrebbero di una copertura legale. Io ho difeso questo». Sono straordinarie e di enorme progresso e modernità le parole di Papa Francesco a favore delle unioni civili".