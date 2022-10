Parapendista precipita dal monte Valinis

A Meduno, gli infermieri della Sores hanno coordinando l'intervento di soccorso per un parapendista che è precipitato a circa 200 metri dal punto di decollo, sul monte Valinis. Si tratta di un cittadino tedesco 60enne.

E' stato elitrasportato all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, grave ma non in pericolo di vita. Nella caduta ha riportato diversi traumi nella parte alta del corpo. Sul posto i tecnici della stazione di Maniago del Soccorso, i Vigili del Fuoco e i sanitari, con l'ambulanza e l'elisoccorso regionale.

Appena l'elicottero è andato via, nei pressi della cima, un altro straniero, classe 1951, è stato colto da malore, perdendo i sensi. Fortunatamente al campo base c'era un infermiere del Soccorso Alpino che si è portato sul posto ad aiutare un altro soccorritore che aveva collaborato all'intervento precedente, in attesa dell'arrivo dell'ambulanza. Dopo la visita, la persona, che aveva precedenti criticità ma si era ripresa, è rientrata con propri mezzi.

Un quarto d'ora dopo è giunta un'altra chiamata per una donna di Meduno di 77 anni che aveva subito traumi ed escoriazioni in seguito a una caduta lungo una mulattiera nei pressi di Borgo del Bianco, a metà versante del Monte Cereis.

La Sores ha richiamato immediatamente l'elisoccorso ma, non essendoci sul posto una piazzola per atterrare, i tecnici del Soccorso Alpino si sono prontamente portati a piedi sul posto assieme al personale dell'ambulanza per imbarellare la donna e condurla nei pressi della piazzola dell'elisoccorso, a cui è stata consegnata per essere trasportata a Udine.