Parchi chiusi anche a Buttrio

Anche Buttrio chiude al pubblico parchi, giardini e aree verdi comunali, recintati e non. Una misura urgente per contenere l’epidemia ed evitare possibili assembramenti, in attesa di eventuali ulteriori restrizioni a livello nazionale. “Ci siamo adeguati al comportamento dei comuni della zona – commenta il sindaco Eliano Bassi -. La la maggioranza della popolazione è ligia e quasi tutti i buttriesi stanno rispettando le limitazioni, ma vi sono delle eccezioni. Qualcuno ancora continua a frequentare le aree verdi, e allora bisogna prevenire. Dovremo essere ancora molti attenti almeno per i prossimi 15 giorni”.



Il comandante della polizia locale dell’Uti del Natisone, Commissario capo Fabiano Gallizia, in una nota di qualche giorno fa comunicava che il personale ha verificato aggregazioni di mamme con bambini e di giovani presso le aree verdi e i parchi-gioco comunali, in violazione del divieto di assembramento. Considerata l’impossibilità per il personale della polizia locale di presidiare in maniera continuativa tutti i luoghi in cui si verificano tali episodi, il comandante Gallizia chiedeva dunque l’adozione di un provvedimento contingibile e urgente di chiusura di tali aree per evitare occasioni di diffusione del virus.



“Con l’innalzamento delle temperature e l’arrivo della stagione primaverile - si legge nell’ordinanza del sindaco - i fenomeni evidenziati dal comandante della polizia locale saranno ancora più favoriti ed estesi; pertanto, al fine di rafforzare la prevenzione sul territorio del Comune, occorra adottare una specifica misura di prevenzione e precauzione coerente, non in contrasto con i provvedimenti nazionali, al fine di evitare assembramenti di persone, provvedendo alla chiusura al pubblico dei parchi, giardini e aree verdi comunali”.Circa la giovane positiva al Covid 19, il dottor Bassi rassicura che “ha sintomi lievi e fortunatamente non ha bisogno di cure particolari”. Ovviamente i parenti stretti sono in quarantena.