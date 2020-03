Parchi chiusi anche a Campoformido per impedire l'accesso delle aree verdi comunali alla popolazione che in questi giorni è obbligata a rispettare l'invito a ridurre al minimo ogni uscita non strettamente necessaria e i luoghi di aggregazione, per evitare la diffusione del Coronavirus.

In allegato l'ordinanza firmata dal sindaco Erika Furlani.