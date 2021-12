Parco del Volo di Campoformido, si chiude il processo per truffa

Il Tribunale di Udine ha dichiarato prescritti quasi tutti i reati contestati nel processo sui finanziamenti regionali per il Parco del Volo a Campoformido. Nel procedimento, che inizialmente contava otto imputati, le ipotesi di reato contestate erano evasione fiscale, truffa aggravata e truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche. L’obiettivo delle truffe sarebbe stato l’ottenimento tra il 2009 e il 2013 di migliaia di euro di finanziamenti regionali per la realizzazione e la gestione del Parco del Volo e delle connesse attività espositive e di formazione all’interno dell’ex aeroporto militare.



Tra gli imputati figuravano alcuni insegnanti e due dirigenti del Malignani oltre a esponenti del club aereo Far East, in particolare l’allora presidente, il 56enne Andrea Cantarutti, assolto dai giudici per l’unico capo d’imputazione non andato prescritto, ovvero evasione fiscale.