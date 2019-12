Pareti scrostate e infiltrazioni, lavori urgenti al nido

Lo scorso novembre, i Carabinieri del Nas di Udine hanno riscontrato diverse carenze strutturali in un asilo nido a gestione comunale di Trieste. In particolare, sono emerse infiltrazioni d’acqua e il distacco dell’intonaco dalle pareti. Visto il grave pregiudizio per l’igiene e la salute dei bimbi, sono state impartite tutte le prescrizioni per l’immediato ripristino dei luoghi. Gli operai inviati dal Comune hanno eseguito immediatamente le opere. In caso contrario, l'asilo sarebbe stato chiuso. Il controllo eseguito dal Nas di Udine, comandato dal capitano Fabio Gentili, s'inserisce in una campagna più ampia, promossa con l’avvio dell’anno scolastico 2019-2020.

Il Comando Carabinieri per la Tutela della Salute, insieme al Ministero della Salute, ha realizzato, infatti, un piano di controllo nazionale finalizzato alla verifica dei servizi di ristorazione e delle imprese di catering assegnatari della gestione mense presso gli istituti scolastici.

Il monitoraggio è stato pianificato per accertare la regolarità di tali servizi erogati nelle scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private, partendo dagli asili nido fino agli istituti superiori, verificando le condizioni d’igiene nei locali di lavoro e nella detenzione degli alimenti, la rispondenza dei menù alle clausole contrattuali previste dai capitolati d’appalto, la qualità e la salubrità degli alimenti, non trascurando la regolarità delle maestranze impiegate e il possesso di adeguata qualifica e preparazione professionale.

L’esecuzione delle attività ispettive, in corso da settembre, ha interessato a livello nazionale 968 aziende di ristorazione collettiva operanti all’interno di mense scolastiche, di cui 198 hanno evidenziato irregolarità, determinando la contestazione di 25 violazioni penali e 247 amministrative, con conseguenti sanzioni per 204 mila euro.

Nello stesso contesto è stata disposta la sospensione dell’attività o il sequestro di 21 imprese di catering (del valore economico stimato in circa 3 milioni di euro) per rilevanti carenze igienico-sanitarie e strutturali. Sono stati sequestrati oltre 900 chili di derrate alimentari (carni, formaggi, frutta, ortaggi e olio) riscontrati in assenza di tracciabilità, custoditi in cattive condizioni sanitarie e in ambienti inadeguati nonché destinati all’impiego nelle pietanze sebbene di qualità inferiore a quanto previsto.