Parte da Gorizia la carovana della pace

Parte domani, venerdì 1 aprile, da Gorizia, con destinazione Leopoli, la più grande manifestazione di solidarietà e impegno per la pace in Ucraina finora organizzata in Europa. Una grande carovana di veicoli si metterà in marcia per lanciare un messaggio chiaro: ‘Stop The War Now’ (fermare ora la guerra).

All’appuntamento, indetto dall'associazione Papa Giovanni XXIII, hanno aderito numerose organizzazioni cattoliche e del terzo settore, ma anche laiche come Cgil, Arci, Un ponte per, Libera, Gruppo Abele e Archivio Disarmo.

A Leopoli, incontreranno i rappresentanti del movimento per la pace ucraino e gli operatori umanitari delle Ong impegnate nell'assistenza alla popolazione civile. La missione porterà aiuti sotto forma di beni alimentari e materiale sanitario per un valore complessivo che si aggira intorno al milione di euro, raccolti grazie alle donazioni.

La carovana farà poi ritorno in Italia domenica 3 aprile, con l’obiettivo di trasportare il maggior numero possibile di profughi. Poi, l’impegno proseguirà anche nei giorni successivi, con l’attivazione di un ulteriore corridoio sanitario che, in accordo con la Cgil e la Protezione Civile italiana, ‘adotterà’ un altro centinaio di bambini malati, facendoli uscire dall’Ucraina per poi trasferirli in Italia in autobus o in aereo.