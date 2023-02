Parte il fondo bollette per le famiglie in difficoltà

Prosegue incessante, in Prefettura a Udine, l’attività del Tavolo istituito lo scorso autunno per dare supporto alle famiglie in difficoltà e ai cittadini gravati da morosità incolpevoli indotte dall’attuale congiuntura.

Dopo la sottoscrizione del Protocollo d’intesa con cui Fondazione Friuli ha messo a disposizione della Caritas un apposito Fondo destinato a finanziare le situazioni di maggior disagio, oggi, nella sala conferenze della Prefettura, la Caritas diocesana ha illustrato le Linee Guida Operative appositamente stilate per l’accesso ai contributi.

I Centri di Ascolto Caritas saranno a disposizione di chiunque – italiano o straniero, purché residente nel territorio e locatario o proprietario d'immobili con relativi contratti per utenze energetiche – per processare le pratiche di accesso al Fondo.

I benefici saranno erogati sulla base di una scala di priorità, che partendo dalla criticità energetica terrà conto della situazione familiare nel suo complesso.

In caso di grave insolvenza delle bollette, infatti, Caritas sarà di supporto anche per una ricognizione più generale della gestione economica familiare, così da poter fornire gli strumenti per una conduzione domestica più sostenibile. Di rilievo, quindi, anche la funzione di monitoraggio che sarà assolta dai Centri di Ascolto Caritas.

La somma massima prevista per ogni intervento è stata individuata in 1.500 euro e potrà essere anche frutto della somma di più interventi nell’arco temporale di un anno.

La Caritas diocesana ha anche presentato in Prefettura il progetto denominato Energia solidale, avviato con la stipula di un’apposita Convenzione tra la stessa Caritas e due importanti aziende energetiche del territorio.

Con questo nuovo progetto, che si pone in posizione di complementarietà rispetto agli interventi di sostegno, le famiglie in difficoltà potranno essere supportare nel pagamento delle utenze anche da apposite politiche di rateizzazione su misura.

Anche quest’ultima iniziativa è frutto dell’impegno tra Prefettura, Associazioni del Terzo settore e Soggetti economici nell’ambito del Tavolo sul monitoraggio dei prezzi, allo scopo d'individuare regimi convenzionali di concreto supporto per il territorio.

“Si è trattato di dare un impulso innovativo all’interazione tra gli stakeholder più rappresentativi, affinché fossero colte le richieste che provenivano dal territorio e poste in campo azioni sinergiche dirette a supporto di chi, in questo particolare momento storico, non riesce a far fronte alle primarie esigenze di vita” ha chiosato il Prefetto Massimo Marchesiello al termine della presentazione delle due iniziative, auspicando che Associazioni e operatori economici di settore avanzino anche ulteriori proposte di supporto alle famiglie che versano in situazione di criticità.