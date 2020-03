Partita di pallavolo nel centro per minori

Monfalcone ospita un centro per minori stranieri non accompagnati gestito dalla cooperativa Duemilauno entrato nell’occhio del ciclone per aver ospitato nella giornata di ieri una partita di pallavolo. Al riguardo è intervenuta il sindaco Anna Maria Cisint con queste dichiarazioni: “L’episodio a cui ho assistito, che riguardava una trentina di persone, non può che lasciare interdetti nel momento in cui la prescrizione fondamentale che tutti devono seguire è quella di evitare i contatti ravvicinati fra le persone e non si devono praticare alcun tipo di attività anche all’aperto ludiche e sportive. In un gruppo di persone ci possono essere portatori sani e inconsapevoli nel contesto di un’infezione particolarmente insidiosa che si manifesta dopo diversi giorni di latenza e, di conseguenza, situazioni di questo genere possono essere fonte di contagio e di pericolo sociale".

"E’ molto grave il fatto che è responsabile nella gestione di questa struttura e di chi ha organizzato l’incontro e non si siano resi conto di mettere a rischio le persone coinvolte. Le regole si devono assolutamente rispettare, al di fuori di ogni polemica o risvolto politico del tutto inutile e sbagliato in una fase come questa. In questo momento si devono osservare rigorosamente le disposizioni e le norme stabilite perché il valore della salute pubblica è prioritario e di interesse generale”.

“Mi preoccupa molto lo scambio fra operatori che arrivano abitualmente dall’esterno e ragazzi ospiti nel centro, in questo come altre strutture similari, se non vengono assunti atteggiamenti seri e adeguati di carattere comportamentale e igienico-sanitario. Dove c’è una collettività che si incontra, le precauzioni sono indispensabili, a cominciare dall’uso delle mascherine. Mi farò carico di richiedere alle autorità pubbliche di intervenire per verificare la situazione di questo centro per minori stranieri, le modalità della sua gestione e le prescrizioni che vengono applicate in questo particolare momento. Lo si deve fare nell’interesse degli operatori e in quello dei giovani ospiti. Non ci possono essere zone franche nelle quali le norme possono essere disattese. Ciò sarebbe un fatto da incoscienti, prima ancora che illegale”.