Partita la fase tre, ma i confini restano ancora chiusi

Oggi in Italia inizia la fase tre: ci si può muovere liberamente, senza ragioni di necessità, lungo tutto lo Stivale. Anche le Regioni che inizialmente avevano frenato sulla riapertura agli spostamenti, alla fine hanno ceduto.

Dal Fvg, quindi, si potrà viaggiare nel Bel Paese, prestando comunque attenzione alle misure di sicurezza. In molti territori, infatti, sarà richiesta una registrazione. C'è chi si è attrezzato con il contact tracing, come il Lazio, chi con un'App regionale, come la Sicilia, chi con un questionario e una piattaforma per la registrazione di chi arriva, come la Sardegna. La prossima settimana, inoltre, sarà in funzione 'Immuni', l'applicazione nazionale per tracciare i contatti. Prima sarà testata in Liguria, Marche, Abruzzo e Puglia, poi nel resto d'Italia.

Con un decreto firmato dal ministro dei Trasporti Paola De Micheli, diventa obbligatoria la misurazione della temperatura per chi viaggia con l'Alta Velocità o con gli Intercity: ci saranno ingressi dedicati nelle stazioni e, in caso si abbia più di 37,5°C, non sarà consentito l'accesso a bordo del treno. Analoga misura dovrebbe essere in vigore anche in tutti gli aeroporti.

Oltre agli spostamenti nazionali, oggi l'Italia apre anche all'area Schengen e alla Gran Bretagna: chi arriva dagli altri Paesi europei, quindi, non dovrà più rispettare la quarantena obbligatoria di 14 giorni. Una misura, però, che non trova un preciso corrispettivo in molti altri Stati.

Guardando al Fvg, ad esempio, le frontiere di Austria e Slovenia rimangono chiuse, salvo che per i casi di necessità. Ma il pressing del Governo sta scavando una breccia. Sabato il ministro degli Esteri Luigi Di Maio è atteso a Lubiana proprio per un confronto sulla riapertura dei confini.

Anche dall'Austria, che finora aveva tenuto la linea dura, arrivano segnali di disgelo. Si valuta la possibilità di inserire anche l'Italia tra i Paesi, Germania in testa, con cui cadranno le limitazioni dal 15 giugno. "La situazione in Italia è quella più difficile. Cerchiamo comunque a breve una soluzione", ha detto il cancelliere austriaco Sebastian Kurz.