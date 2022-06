Partiti i lavori sul viadotto sul Meduna

Da qualche giorno sono iniziati i lavori di sistemazione dei giunti sul viadotto della regionale 35 Pordenone – Oderzo, tra Visinale e Prata di Pordenone. Un’opera attesa da diversi anni che ha visto in diverse occasioni l’insistenza del Sindaco di Prata di Pordenone, Dorino Favot, affinché si mettesse mano a quello che si può considerare un ingresso importante di Prata, ormai messo piuttosto male. Un viadotto che lasciato così non rendeva giustizia al territorio di Prata, caratterizzato da molte importanti realtà produttive e commerciali. Il cantiere prevede la sostituzione di 24 giunti su 25 e il termine dei lavori è previsto entro la fine agosto.

L’opera ha un valore di circa 300mila euro e consiste nella rimozione dei giunti preesistenti di tipo così detto “di sottopavimentazione” - ormai obsoleti e a 'fine vita' - e la posa di altrettanti nuovi giunti di tipo prefabbricato in acciaio con forma “a pettine”, idonei a consentire il movimento dell’impalcato al variare della temperatura. I giunti saranno in acciaio di tipo “cor-ten” ossia che si autoprotegge stando all’aria, che verranno ancorati alla soletta del ponte.

L’opera è finanziata dalla Regione a cui il Sindaco Favot ha formulato vivo ringraziamento. Inoltre, il Sindaco Favot e la Vice Cescon, in visita al cantiere, non hanno mancato l’occasione per ringraziare anche la società Friuli Venezia Giulia Strade Spa che ha appaltato i lavori e in particolare il progettista Luca Vittori e il Responsabile Unico del Procedimento, nonché Direttore dei Lavori, Paolo Tassan Zanin, che si sono impegnati alla predisposizione di tutto quanto necessario all’avvio dell’opera stessa.

L’intervento può definirsi come uno dei tasselli importanti e ancora mancanti della viabilità che attraversa il Comune di Prata di Pordenone.