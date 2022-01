Parto in casa, neonato muore a Trieste

È morto perché potrebbe essere arrivato all’Irccs Burlo Garofolo troppo tardi. Un neonato è stato soccorso dall’ospedale dopo un parto in casa, i suoi organi erano però troppo compromessi e nonostante i medici siano riusciti stabilizzarlo il piccolo non ce l’ha fatta.



A quanto sta trapelando, la famiglia di origine straniera, si era rivolta a una ostetrica professionista per il parto nell’abitazione nell’immediata periferia cittadina. Qualcosa però non ha funzionato ed è stato contatto il personale del 118 che ha portato il neonato al Burlo.



Il fatto è avvenuto ieri, la magistratura potrebbe aprire una indagine per capire cosa sia effettivamente successo.