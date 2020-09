Tragedia questa mattina intorno alle 8.30 nel Gemonese. Una donna di circa 30 anni di età, del posto, in stato di gravidanza, si trovava in auto quando ha accusato i dolori delle doglie.

Ha chiamato il 112 e la centrale sores di Palmanova ha inviato un'ambulanza immediatamente. Purtroppo per la bambina che aveva in grembo non c'è stato nulla da fare, morta a seguito di complicanze di un parto avvenuto prematuro.