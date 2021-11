Partorisce in casa, sanitari e Vigili del fuoco l'assistono

Non ha dato il tempo a mamma e papà di raggiungere l'ospedale, ma è venuta alla luce in casa, nella notte. Verso le 2.30 é giunta nella sala operativa Vigili del Fuoco una singolare richiesta di aiuto della Sores che chiedeva supporto per un parto avvenuto in un'abitazione, a Pordenone.

La squadra dei sanitari era già sul posto e all'arrivo della squadra dei Vigili del fuoco la bimba era già tra le braccia della mamma.

Con l'ausilio della barella spinale mamma e bimba sono state portate al piano terra dell'abitazione e successivamente in ambulanza trasportate all'ospedale civile di Pordenone.