Pasian di Prato, imprenditrice scippata davanti a casa

Scippata della borsetta davanti al cancello del giardino di casa. È successo intorno alle 22.30 di ieri, a Pasian di Prato.

Vittima un'imprenditrice del posto, avvicinata repentinamente da due uomini con il volto travisato da una mascherina e da un cappellino calato sugli occhi. Non hanno proferito parola. Dopo averle strappato la borsetta, che conteneva diversi valori ed effetti personali, i malviventi sono fuggiti, facendo perdere le proprie tracce lungo le vie contermini.

La donna, che non è rimasta ferita, ha chiesto aiuto, gridando in strada; diverse persone sono accorse in suo aiuto e sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Udine che adesso stanno indagando per identificare i due malviventi.