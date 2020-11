Pasian di Prato piange la prima vittima del Covid. Chiude il Municipio

Pasian di Prato deve fare i conti con l'aumento dei contagi di Covid, saliti a 24. Non solo, il paese alle porte di Udine piange anche la prima vittima del Covid da quando è scoppiata la pandemia.

“I residenti risultati positivi sono 24, ciò significa che la pandemia si sta diffondendo significativamente nel nostro territorio – spiega il sindaco Andrea Pozzo in un video -. Faccio un appello ai cittadini ad adottare tutti comportamenti atti a contrastare il virus. Siamo una comunità forte che ha un obbligo nei confronti delle persone più deboli e degli anziani. Porgo le condoglianze alla famiglia che ha perso un caro per Coronavirus, il primo lutto per Pasian di Prato”.

A causa delle numerose quarantene del personale dipendente del Comune di Pasian di Prato, la sede municipale sarà chiusa fino a domenica 8 novembre. Lo ha annunciato il sindaco Andrea Pozzo, illustrando la situazione dei contagi.

“Il palazzo sarà sanificato e chiuso fino a domenica, ma i servizi saranno garantiti in modalità smart working. Abbiamo un solo obbligo: mantenere comportamenti idonei alla realtà del momento - ha concluso Pozzo -, attenendosi alle disposizioni per contenere il virus”.