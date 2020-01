Pasian di Prato, vandalizzata la ‘panchina rossa’

Vandali in azione a Pasian di Prato. Presa di mira la ‘panchina rossa’, realizzata dalla Commissione Pari Opportunità del Comune e inaugurata il 30 novembre, in occasione delle iniziative per la Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. Nel corso di un'affollata cerimonia, alla presenza anche dei genitori di alcune delle ragazze friulane vittime di femminicidio, l'installazione permanente era stata posizionata nell’area verde, in un punto ben visibile, per richiamare l'attenzione di tutti sulla necessità di far uscire le donne vittime di violenza da qualsiasi forma di isolamento, facendo loro sentire la presenza delle istituzioni e delle stesse comunità.

Un progetto articolato, portato a termine con la partecipazione di diversi attori, tra i quali le artiste Anna Antonutti e Roberta Modolo: la posa di un grande pannello didattico, laboratori nelle scuole e, soprattutto, una panchina rossa, ormai simbolo condiviso di questa battaglia, con un messaggio forte e incoraggiante dedicato a tutte queste donne: "Raccontami". Proprio la scritta, realizzata con fili intrecciati, è stata rovinata dai vandali.

“Il Comune”, fanno sapere dall’Ufficio Pari opportunità, “provvederà quanto prima a ripararla, ma si tratta certamente di un fatto grave e non privo di significato, che non può che rafforzare la nostra determinazione ad affrontare questi problemi anche da punto di vista educativo e pedagogico, realizzando nuove iniziative che affianchino l'attività ormai consolidata dello Sportello Sos Donna, in modo che nessuno possa mai tentare, in qualsiasi modo, di impedire alle donne di raccontare".