Pasiano, 18mila euro per le strade bianche

L’amministrazione comunale di Pasiano ha predisposto una serie di interventi per la manutenzione ordinaria delle strade cittadine. Già intervenuta con un primo stanziamento su 10,5 chilometri di strade bianche, a dicembre, ora eseguirà un secondo intervento per ulteriori 2,5 chilometri. La spesa complessiva è di 11.550 euro + iva.

Affidata anche la manutenzione ordinaria di 13 chilometri di strade bianche per tre mesi che consiste nel continuo monitoraggio, ripristino di avvallamenti e stendimento di eventuale materiale inerte mancante per una spesa complessiva di 6.900 euro + iva.



“Abbiamo deciso di esternare anche la manutenzione ordinaria per migliorare la percorribilità delle strade bianche comunali – dichiara Riki Gobbo, consigliere comunale delegato alla Manutenzione del patrimonio -. Purtroppo nei cambi di stagione e nei periodi freddi e piovosi nel manto si creano delle buche, ossia un cedimento del sottofondo stradale, che non agevolano il traffico veicolare. L’amministrazione Piccinin continuerà a destinare attenzione e controlli alla manutenzione di tutte le strade, comprese quelle bianche. Siamo sicuri che così facendo la situazione migliorerà”.



I lavori di manutenzione straordinaria comportano la fornitura e stendimento di pietrisco con macchine operatrici ‘motor grader’ o macchine movimento terra ‘terna’ a seconda dello stato di consistenza del tratto stradale interessato. Negli interventi sono comprese le lavorazioni per la realizzazione di canali di scolo verso i fossi laterali alle strade, al fine di agevolare il corretto deflusso le acque piovane ed evitare la formazione di pozzanghere e ristagni."Questi interventi per ripristinare la stabilità e la sicurezza della circolazione si aggiungono all’impegno annuale per la pulizia dei fossi e dei canali di scolo - conclude Gobbo -, sotto pressione a causa dei nubifragi imprevedibili con piogge intense, sempre più frequenti negli ultimi anni a causa del riscaldamento globale”.