Pasiano, 200mila euro per strade e marciapiedi

Ammonta a 200mila euro l’importo stanziato per il terzo lotto di lavori relativo alla manutenzione di carreggiate stradali e marciapiedi a Pasiano. Il sindaco Edi Piccinin e l’assessore alla Viabilità Marta Amadio hanno presentato il progetto definitivo che interesserà tre zone: via Padre Pio da Pietrelcina, via delle Querce e via Brozzette di Pozzo. Gli interventi sono finalizzati al mantenimento della funzionalità del traffico veicolare e alla riqualificazione dei marciapiedi con l’eliminazione di criticità che limitano il passaggio dei pedoni. Le risorse economiche necessarie alla realizzazione di questo intervento sono state messe a bilancio nel 2019 grazie al fondo pluriennale vincolato.

“L'investimento va a sommarsi a quello dello scorso anno (sempre di 200mila euro) per l’asfaltatura delle strade - dichiara il sindaco-. Un investimento che ci consente di proseguire negli interventi strategici per migliorare la qualità della vita di Pasiano. Quello delle strade è un problema ha sempre interessato questa Amministrazione, come dimostrano gli interventi effettuati in precedenza”.

Oggetto di intervento saranno: via Padre Pio da Pietrelcina a Cecchini (sistemazione del manto stradale, rifacimento e reinstallazione di chiusini e pozzetti, sistemazione marciapiedi e cigli), via delle Querce a Pasiano (sistemazione del manto stradale e marciapiedi) e via Brozzette di Pozzo a Pasiano (sistemazione tratto stradale su ambo i lati della rotonda fino ai lavori fibra). L’opera è stata affidata all’impresa di costruzioni Avianese Asfalti. I lavori prenderanno il via entro la fine di giugno e si concluderanno in una decina di giorni.

“Stiamo intervenendo su lottizzazione costruite tanti anni fa - specifica il sindaco Piccinin -. Prevalentemente quando si progettano questi interventi si prendono in considerazione strade di principale importanza, ma bisogna avere un occhio di riguardo anche sullo stato dei marciapiedi. Se questi versano in condizioni di degrado possono rappresentare un pericolo per bambini e pedoni - conclude -. La sistemazione o, in alcuni casi, il loro rifacimento radicale deve garantire prima di tutto la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale in secondo luogo il decoro urbano dell'area”.