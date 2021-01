Pasiano, 3 milioni di euro per le opere pubbliche

La giunta di Pasiano di Pordenone ha adottato il programma triennale dei lavori pubblici 2021-2023 nonché i relativi aggiornamenti dell’elenco annuale dei lavori da avviare nel 2021. Il Piano è stato approvato nel rispetto dei documenti programmatori sullo stato di previsione e in coerenza con il proprio bilancio anche in base a contributi o risorse dello Stato. La giunta ha approvato, preventivamente, anche il progetto di fattibilità tecnica ed economica. Il piano, che ammonta a 3.138.400 euro verrà sottoposto al vaglio del consiglio comunale per la relativa approvazione finale.



L’amministrazione ha individuato un ordine di priorità degli interventi al fine di migliorare e incrementare il servizio offerto, tenendo comunque conto dei lavori necessari alla realizzazione delle opere non completate e già avviate sulla base della programmazione triennale precedente, dei progetti esecutivi già approvati e dei lavori di manutenzione e recupero del patrimonio esistente, nonché degli interventi suscettibili di essere realizzati attraverso contratti di concessione o di partenariato pubblico privato.



Il rifacimento dell’interno e della copertura della piscina comunale per i quali l’amministrazione ha stanziato 200mila euro (somma che arriva dalla Regione FVG) dei quali poi si rivarrà ai responsabili, i lavori di riqualificazione del centro urbano di Sant'Andrea (497.900 euro, più le opere Livenza Tagliamento Acque realizzerà a suo carico), la realizzazione di una passerella ciclo-pedonale sul fiume “Fiume” per la messa in sicurezza del percorso ciclo pedonale della zona Molini (400mila euro), la realizzazione di un asilo nido integrato presso il polo scolastico/sportivo del capoluogo (1.150.000 euro, coperto da contributo regionale), la realizzazione di nuovi loculi nel cimitero di Visinale (150mila euro), l’allestimento del nuovo Museo della Radio e della Società (185mila euro) e la riqualificazione e messa in sicurezza dell’area urbana ex Pieroni e Pase con realizzazione di un percorso ciclo-pedonale di collegamento tra via Coletti e via Taiariol nel centro di Pasiano (150mila euro), la riqualificazione del campo da calcio di Pasiano capoluogo (406mila euro).“Sarà un intenso anno di duro lavoro e impegno. Abbiamo programmato opere da svariati milioni di euro, strategiche e lungimiranti per lo sviluppo futuro del capoluogo - afferma il sindaco Edi Piccinin -. Sono frutto del lavoro di anni e della capacità dell’amministrazione di portare a casa diverse forme di finanziamento grazie alle quali molti lavori verranno realizzati senza pesare sulle casse comunali. La riqualificazione dell’area urbana ex Pieroni e Pase, la realizzazione della passerella ciclo-pedonale nella zona Molini e la costruzione dell’asilo nido integrato sono opere indispensabili al fine di garantire una migliore qualità della vita. Pensiamo alle future generazioni - continua -. Porteremo avanti anche i lavori nella piscina comunale perché vogliamo diventi il fiore all’occhiello del capoluogo. Dev’essere bella e perfettamente funzionante, priva di vizi e difetti. È necessario restituire dignità a questa struttura considerato che l’accertamento tecnico preventivo ha determinato le cause tecniche oggettive dell’errore confermando che i precedenti lavori non sono stati eseguiti a dovere. Quanto non va lo sistemeremo ma non saranno certo i cittadini di Pasiano a doverne pagar le spese, abbiamo già incaricato un legale per procedere con la causa”.Il primo cittadino ricorda che il 26 gennaio scadrà la gara per la pubblica illuminazione: “A febbraio ci sarà l’apertura delle buste per esaminare le offerte e tra marzo e aprile partiranno i cantieri. Un milione e settecento mila euro di interventi a favore della riduzione dei consumi e di un’impronta ecologica del Comune”.