Pasiano, addio all'ex sindaco Oscar Pessa

Pasiano piange la morte dell’ex sindaco Oscar Pessa. Già ultranovantenne è stato il primo cittadino del Comune di Pasiano per tre mandati non consecutivi: dal 1955 al 1960 e poi dal 1965 al 1975. “Ci stringiamo alla famiglia Pessa in questo momento doloroso e difficile, in cui non ci è possibile neppure salutare Oscar come avremmo voluto e come avrebbe meritato” è il cordoglio del sindaco Edi Piccinin e di tutta l’amministrazione comunale.

“Una figura forte e decisionista - commenta il primo cittadino -, che ha fatto tanto, concretamente, per questa comunità”. Con lui se ne va un pezzo di storia di Pasiano, a lui sono legati moltissimi interventi di rilievo, tra cui: la realizzazione della Strada del Mobile (la strada provinciale 9), gli allacciamenti degli impianti dell’energia elettrica e l’ampliamento della rete idrica e dell’acquedotto dal centro di Pasiano alle frazioni, la costruzione della scuola secondaria di primo grado “Cardinal Celso Costantini” e l’acquisto di Villa Saccomani, ora sede del Comune.

Appresa la triste notizia Piccinin ha ricordato con affetto l’ex primo cittadino, volendo esprimere la vicinanza a tutti i famigliari di Oscar Pessa e specialmente alla moglie Noelia “che è stata direttrice della nostra scuola dell’infanzia per molti anni”. A nome dell’Amministrazione ha espresso “cordoglio per la scomparsa di una figura che, partendo da un forte impegno nella scena politica locale (ha guidato Pasiano con la DC e una maggioranza schiacciante) ha dimostrato autorevolezza e competenza; continuando a manifestare il suo interesse verso il territorio anche in tempi recenti. Ricordo la nostra fitta corrispondenza fino a un paio di anni fa - ha affermato Piccinin -. I consigli e le riflessioni sulla manutenzione e cura del verde pubblico (in virtù del suo ruolo di perito al Consorzio agrario di Pasiano) e i suggerimenti per la toponomastica stradale, quando nel 2016 l’amministrazione comunale ha presentato delle proposte alla cittadinanza per rinominare alcune vie. A dimostrazione del suo profondo legame con la collettività”.

Nel 21 giugno 2015 era stato insignito del prestigioso riconoscimento coniato dal Governo a ricordo del 70esimo anniversario della Liberazione, una medaglia in qualità di “Partigiano combattente” o “Patriota” appartenente al gruppo degli osovani della Destra Tagliamento. Il 29 agosto 2017 aveva celebrato con la moglie Noelia Bressan Pessa le nozze di Diamante, festeggiando nella chiesa parrocchiale di Pasiano i loro 60 anni di matrimonio.

Durante la celebrazione di cordoglio nazionale che si sono tenute oggi in tutti i Comuni italiani su proposta dall’Anci, in cui è stato osservato un minuto di silenzio con la bandiera italiana a mezz’asta, l’Amministrazione ha onorato la memoria delle vittime del coronavirus e l’impegno giornaliero degli operatori sanitari nella lotta all’epidemia.

Un abbraccio virtuale a tutta la cittadinanza ma anche un momento solenne, occasione per ricordare l’ex sindaco Pessa, venuto a mancare in questo triste momento caratterizzato dall’impossibilità di rendergli l’ultimo saluto da parte dell’intera comunità anche se il motivo della scomparsa non è dovuto al Coronavirus.