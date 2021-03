Pasiano, al via il cantiere per la rotatoria di Cecchini

Sono stati consegnati venerdì 5 marzo i lavori per la realizzazione di una rotatoria tra la Strada provinciale 48 “di Tremeacque” e la Strada comunale “Via Gallopat” nella frazione di Cecchini, nel Comune di Pasiano.

L’intervento prevede la realizzazione di una rotatoria di raggio esterno pari a 12,50 metri e isola invalicabile di raggio pari a 3 metri (più 1,50 m di anello sormontabile) oltre a delle opere complementari quali, in particolare, la risoluzione delle interferenze dei sottoservizi, la pubblica illuminazione e la predisposizione della banda larga.

Friuli Venezia Giulia Strade ha affidato l’intervento all’impresa Edilverde S.r.l. con sede in via Malignani 12, a Martignacco. L’importo a base d’appalto era di 187.715 euro al netto dell’IVA. Stabilito il cronoprogramma delle attività, sarà cura dell’impresa esecutrice contattare enti e società interessati dalle opere ricadenti nell’abitato - Open Fiber, Ipass, AcegasApsAmga Servizi Energetici, Livenza Tagliamento Acque, Asco Tlc, Telecom Italia ed Enel Distribuzione - al fine di verificare l’esatto posizionamento e le eventuali interferenze, già prese in considerazione in fase progettuale. Il tempo utile per l’ultimazione del cantiere, il cui responsabile è Alessandro Zanini, è fissato in 120 giorni naturali e consecutivi.

L’intervento è nato dall’interessamento - nel 2014 - del consigliere provinciale Enzo Dal Bianco, ora consigliere comunale della Lega nel mandato Piccinin. “L’incrocio delle poste di Cecchini è sempre stato caratterizzato da un’elevata pericolosità e più volte nel corso degli anni sono accaduti incidenti - sono le parole di Del Bianco -. Tale intersezione si pone praticamente nel centro della frazione e poco distante dalle scuole, era quindi fondamentale provvedere alla messa in sicurezza di quel tratto di strada”.

Critica la posizione del sindaco Edi Piccinin rispetto alle lungaggini: “I soldi dell’intervento sono stati stanziati otto anni fa ma con la soppressione delle Provincie del Friuli Venezia Giulia i procedimenti si sono interrotti - afferma - . I tecnici che hanno seguito l’opera si sono susseguiti tra loro a discapito dell’efficacia e dell’efficienza del processo all’interno degli enti pubblici”.