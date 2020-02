Pasiano, all'alba prende fuoco un camino

All'alba, la prima partenza e l'autoscala dei Vigili del Fuoco di Pordenone sono intervenuti, poco prima delle 5.30, per un incendio che ha interessato la canna fumaria di un abitazione di due piani in via Bosco di Cecchini a Cecchini di Pasiano di Pordenone.

Le fiamme, rapidamente estinte, hanno coinvolto solamente la parte terminale superiore del camino, senza intaccare la copertura in legno e senza creare danni alle strutture portanti. La bonifica successiva dei locali non ha evidenziato presenza di monossido e, quindi, rischi per gli occupanti.