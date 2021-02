Pasiano, chiusa fino al 10 febbraio la Celso Costantini

L’analisi dei solai, eseguita dalla ditta Geoconsult di Quinto di Treviso, dopo il cedimento di alcuni pezzi di intonaco e materiale laterizio dal soffitto di un’aula della scuola media Celso Costantini di Pasiano il 26 gennaio, ha evidenziato vetustità nella guaina di copertura e infiltrazioni.

Dopo numerosi incontri tra l’amministrazione comunale, gli uffici tecnici e la dirigente scolastica Valentina Bidinotto, il sindaco Edi Piccinin ha deciso di prorogare la chiusura della scuola secondaria “Celso Costantini” fino a mercoledì 10 febbraio compreso per pianificare gli interventi di manutenzione e messa in sicurezza.

Le porte dell’istituto riapriranno giovedì 11 febbraio; fino a quel giorno gli studenti proseguiranno le lezioni online grazie alla didattica a distanza.

In prima battuta un sopralluogo aveva accertato il distacco dell’intonaco e la caduta della parte inferiore delle pignatte in laterizio per un fenomeno chiamato - in termini tecnici - sfondellamento dei solai. Così il Comune ha disposto, con procedura d’urgenza, delle verifiche diagnostiche. Durante questa settimana i tecnici della Geoconsult hanno effettuato indagini per verificare la presenza di problemi strutturali e prove di carico per testare la tenuta dei solai. La perizia ha dimostrato la necessità d'intervenire tempestivamente.

“Abbiamo prolungato la chiusura di qualche giorno per garantire a tutti l’incolumità. L’amministrazione non vuole fare interventi puntuali solo sulle aule che hanno riscontrato criticità, ma intervenire per la messa in sicurezza generale dell’edificio", dichiara il primo cittadino. "Una soluzione di adeguata prevenzione. Il primo passo è quello di aumentare la solidità dei solai mediante un intervento con martinetti, materiale isolante e reti strutturali. Riapriremo la didattica in presenza al 100 percento da giovedì 11 per accogliere nuovamente i ragazzi in classi sicure. Abbiamo lavorato pancia a terra - assicura Piccinin - per poter garantire il rientro a scuola di studenti, docenti, amministrativi, collaboratori scolastici senza che la situazione possa gravare ulteriormente sull’organizzazione delle famiglie”.

Grazie al coordinamento con la preside sono state individuate aule sicure da poter utilizzare, ossia quelle che non hanno riscontrato pericolosità durante le indagini. Si tratta di stanze al piano interrato venivano utilizzate per la didattica ausiliaria e altre saranno ricavate nella palestra.

La redazione del progetto per i lavori di ripristino è stata affidata all’ingegnere Alessandro Scorzon dello studio di ingegneria Zanet & Scorzon di Portogruaro. Successivamente sarà esaminato il quadro economico.