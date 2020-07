Pasiano, completata la sistemazione degli argini del Livenza

Il Comune di Pasiano ringrazia l’Amministrazione regionale per aver portato a compimento gli interventi programmati per la sistemazione degli argini del fiume Livenza, che scorre a sud di Pasiano. Un’opera molto attesa dalla comunità locale che mette in sicurezza l'abitato, in passato interessato dalle esondazioni.

“Ringraziamo il presidente della Regione Massimiliano Fedriga e l'assessore alla difesa dell'ambiente, all'energia e sviluppo sostenibile Fabio Scoccimarro per l'attenzione rivolta al territorio pasianese e per l'autorizzazione all'utilizzo delle risorse finanziarie residue per completare la diaframmatura dell’argine", commentano il sindaco Edi Piccinin e l’assessore all’Ambiente, difesa del suolo e viabilità Marta Amadio. "Questo, di fatto, porta a completamento un'opera pubblica strategica e pone fine a un intervento iniziato ben dieci anni fa che migliora la sicurezza idraulica del territorio soggetto a eventi alluvionali pericolosi”.

I lavori, iniziati a novembre 2019, si sono conclusi in tempi pre Covid-19. A febbraio l’Amministrazione comunale, con lettera del sindaco Piccinin, chiedeva alla Regione di completare gli interventi di diaframmatura anche per l'ultimo tratto rimanente (circa 800 metri) di estesa arginale. Un tratto significativo dell'argine sinistro del Livenza, a monte rispetto dell'estremità dell'intervento già eseguito, che non era stato oggetto di consolidamento.

L’intervento rientrava tra quelli stabiliti dall’Accordo di Programma del 2011. Il 31 gennaio di quell’anno tra il Ministero dell’Ambiente, Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia venne sottoscritto l’Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico. Con 4 milioni di euro di copertura finanziaria è stata garantita l’esecuzione dell’intervento di sistemazione e consolidamento arginale in località Traffe. Il tratto di fiume oggetto dei lavori era di competenza statale e per esso la gestione è stata svolta dal Magistrato alle Acque di Venezia fino a giugno 2014 per poi passare, da luglio, al Provveditorato interregionale alle opere pubbliche per il Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia.

Con il decreto commissariale n.29 del 12 aprile 2016 venne approvato il progetto definitivo dell’opera, predisposto dai tecnici della direzione centrale Ambiente ed energia, con parere favorevole della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici, l’autorizzazione paesaggistica rilasciata dal Servizio tutela del paesaggio e biodiversità della Regione FVG e il nullaosta idraulico rilasciato dagli uffici dello Stato. Il 21 ottobre venne consegnato il progetto esecutivo. La verifica della progettazione è stata completata dall’ufficio incaricato e l’attestazione è avvenuta con verbale del 13 novembre 2017.

“Nel corso del 2018 con il governatore Fedriga, il Provveditorato alle Opere Pubbliche ha completato la delicata e complessa procedura d’appalto, che ha dato il via ai lavori di un'opera pubblica largamente attesa dalla popolazione e che mette in sicurezza idraulica il territorio di Traffe e Rivarotta oltre che l'intero comune di Pasiano. Esperite tutte le procedure di rito, compresa l'indagine bellica rivelatasi un nulla di fatto, si sono tenuti gli incontri tecnici tra me, il sindaco Piccinin e l'architetto Cinzia Terrida per la definizione del cronoprogramma, l’accessibilità e la viabilità nei pressi del cantiere - continua l’assessore -. Numerosi anche i sopralluoghi di controllo dello stato di avanzamento dell'opera per limitare le criticità per la circolazione stradale dei residenti e dei mezzi pubblici in fase di lavoro”.

“Al tempo avevamo chiesto se fosse possibile mantenere una consolidata ed efficiente viabilità di servizio al piede arginale lato golena per favorire le operazioni di sorveglianza a cura della struttura comunale di Protezione Civile e così ci è stato concesso - concludono Piccinin e Amadio -. Vogliamo ringraziare anche il consigliere regionale Alessandro Basso e Luca Ciriani, oggi Capogrupo al Senato per Fratelli d’Italia, per la sensibilità dimostrata e l'impegno a seguire da vicino la questione. Impegno che si è concretizzato qualche settimana fa con il nullaosta regionale”.