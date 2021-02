Pasiano, intercettati sei migranti

I Carabinieri della stazione di Prata di Pordenone hanno denunciato sei cittadini di origini afghane - due maggiorenni e quattro minorenni - per violazione delle norme sul soggiorno degli stranieri.

Alle 10 di ieri, in seguito alla segnalazione di un cittadino, i militari sono intervenuti a Pasiano, in località Traffe, dove erano state avvistate alcune persone che si spostavano a piedi. Sul posto i militari hanno trovato i sei migranti, che sono stati accompagnati negli uffici della Compagnia di Sacile in quanto sprovvisti di documenti per la loro identificazione.

Sono in corso le verifiche per accertare le modalità del loro ingresso nel nostro Paese, dove sono giunti versosimilmente a bordo di un autotreno proveniente dalla rotta balcanica; poi sono stati scaricati e si sono allontanati a piedi fino al loro rintraccio. I giovani sono stati visitati da personale sanitario del 118, rifocillati, fotosegnalati e quindi i maggiorenni sono stati affidati a una struttura di accoglienza pordenonese, mentre i minori al centro di Montereale Valcellina come disposto dalla Prefettura di Pordenone, dove trascorreranno il periodo di quarantena.