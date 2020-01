Pasiano, riprendono i lavori al Parco dei Molini

Con l’ultima seduta di Giunta del 2019, l'amministrazione comunale di Pasiano di Pordenone ha deciso d’investire sul Parco dei Molini che ospita il vecchio molino, casa Ciot e il Parco delle Munaressa. “È stato approvato il progetto definitivo che riguarda il secondo e il terzo lotto dell’area, di epoca medievale”, spiega il sindaco Edi Piccinin. “E’ prevista una riqualificazione con la realizzazione di numerosi interventi. In fondo al parco sarà creato un belvedere, con taglio e piantumazione di alberi e l'installazione di giochi per bambini. Un progetto ambizioso che può concretizzarsi grazie alle risorse che la Giunta è riuscita ad ottenere: l'importo stanziato, infatti, è di 320 mila euro”.

“Per quanto riguarda il primo lotto, ovvero l’ingresso del parco, saranno ultimati gli interventi con l’installazione del totem, l’illuminazione esterna, la pavimentazione della tettoia e i supporti per le piante rampicanti”, spiega ancora il sindaco. "Ora che le casette natalizie hanno chiuso, è tempo di riprendere i lavori, per quello che è il nostro biglietto da visita per una città più verde e più bella. Un luogo dove passeggiare e portare a divertirsi i propri figli all’aria aperta. Il nostro obiettivo è curare gli spazi verdi pubblici, offrendo servizi innovativi per rendere più attrattivo il nostro Comune”.

LAVORI STRADALI. Ammonta a 200 mila euro, invece, l’importo stanziato dalla Giunta Piccinin per eseguire lavori di asfaltatura e manutenzione di carreggiate e marciapiedi. A breve sarà bandita la gara d'appalto per l'affidamento dei lavori, che saranno effettuati in primavera. Oggetto di intervento saranno: via delle Querce, via dei Tigli e via Brozzette di Pozzo.

“Il Comune – spiega ancora il Sindaco - ha a cuore l'incolumità dei cittadini. Mettere in sicurezza le strade è una nostra priorità. Perciò si rende necessaria un’opera di risanamento. Ci auguriamo che anche la Regione intervenga, a breve, sulle strade di sua competenza, interessate in più tratti dal deterioramento della pavimentazione. Ci impegneremo a dialogare e operare a stretto contatto per mettere in sicurezza anche quelle”.