Pasqua fuori casa, 260 multe in Fvg

Anche in Fvg è stata una giornata di Pasqua insolita, all'insegna dell'isolamento per contenere la diffusione del Coronavirus. Ma non tutti hanno rispettato le regole: ieri, infatti, a fronte di 2.893 controlli delle forze dell'ordine in tutta la regione, sono state 260 le persone multate perchè si trovavano fuori casa senza un valido motivo, secondo i dati riportati dalla Prefettura di Trieste. Sono complessivamente undici, invece, le denunce per altri reati.

Discorso diverso per gli esercizi commerciali rimasti aperti (da ordinanza regionale, esclusivamente edicole e farmacie): in questo caso, a fronte di 421 verifiche, tutto è risultato a norma.