Pasqua tra amici, a Trieste sanzionati in otto

Anche i Carabinieri del Comando Provinciale di Trieste hanno intensificato i controlli per il periodo pasquale. Sul territorio sono stati impiegati oltre 250 militari che, con l’ausilio di un elicottero dell’Elinucleo di Belluno, hanno vigilato anche dall’alto sull’intera provincia.

Posti di controllo sono stati eseguiti lungo le principali arterie stradali e nel centro cittadino, con l’obiettivo di dissuadere chi avesse pensato di avventurarsi in pranzi e cene da amici e parenti, in gite fuori porta o in direzione delle seconde case in costiera o fuori provincia.

Molte sono state le chiamate di cittadini che segnalavano ritrovi e assembramenti in città di persone che avevano deciso sfidare le prescrizioni. A seguito di una di queste segnalazioni, intorno alle 17 di ieri, i Carabinieri della Stazione di Borgo San Sergio sono intervenuti in un’abitazione in zona via Vecchia dell’Istria, sanzionando otto persone per avere violato decreti e ordinanze.

Evidentemente l’eccezionalità della situazione, i richiami dei media e delle istituzioni a rimanere a casa, e l'intensificazione dei controlli da parte delle Forze dell’Ordine non sono stati sufficienti per non riunirsi anche quest’anno per la tradizionale cena di Pasqua.

Nonostante qualcuno abbia voluto sfidare le restrizioni venendo sorpreso e sanzionato, nel complesso si ritiene che la quasi totalità della popolazione giuliana abbia ben compreso il motivo delle restrizioni e rispettato i divieti rimanendo a casa.