Pasquetta fuori casa, 409 multe in Fvg

Hanno deciso di trascorrere la Pasquetta fuori casa, non rispettando le regole per il contenimento del Coronavirus. Per questo, nella giornata di ieri, come comunicato dalla Prefettura di Trieste, in regione, a fronte di 2.944 controlli, sono state multate 409 persone. Cinque hanno rilasciato falsa attestazione sulla loro identità, mentre in un caso le forze dell'ordine hanno pizzicato all'esterno della propria abitazione una persona sottoposta a quarantena in quanto positiva al Covid-19. Nove, infine, le denunce per altri reati.

Sul fronte degli esercizi commerciali (ieri potevano garantire il servizio solo edicole e farmacie in base all'ordinanza regionale, ndr), le verifiche sono state 479 e in tre casi i titolari sono stati sanzionati per mancato rispetto delle disposizioni.