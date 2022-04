Passa con il rosso e causa la morte della madre

Patteggia un anno e 5 mesi per omicidio stradale davanti al gup. La vittima di quel tragico incidente era sua madre.

E’ passato con il rosso e in quel tragico incidente sua mamma ha perso la vita. Oggi, a meno di due anni di distanza, davanti al gup di Udine, un uomo di 51 anni residente ad Artegna, accusato di omicidio stradale della propria madre di 78 anni, ha patteggiato un anno, 5 mesi e 23 giorni di reclusione, pena sospesa.

La tragedia è accaduta nel pomeriggio del 28 luglio 2020, a Gemona in località Campagnola. Per una distrazione, l’uomo non si è fermato al semaforo rosso di via Cavazzo e un’automobile con a bordo due donne, proveniente da via Majano, ha preso in pieno la sua vettura, facendola finire su un muro. A bordo, sul sedile posteriore, c’erano una bambina e la madre del guidatore. La donna è apparsa subito molto grave. Trasportata d’urgenza all’ospedale di Udine, è deceduta qualche ora più tardi.