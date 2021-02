Passa con il semaforo rosso, si scopre che è positivo al Covid

Ieri mattina, gli agenti di una Volante della Polizia di Stato di Udine hanno notato un’auto che, nella zona della stazione ferroviaria, attraversava un incrocio con il semaforo rosso. I poliziotti hanno quindi fermato il conducente. Dai controlli è emerso che l’uomo, un friulano residente in provincia, era positivo al Covid.

Lui stesso ha confermato di essere stato sottoposto pochi giorni prima al tampone e di essersi allontanato da casa, dove aveva l’obbligo di restare in isolamento, per consegnare alcuni documenti della moglie in un ufficio.

Gli agenti lo hanno sanzionato per la violazione del Codice della Strada e per la violazione dell’obbligo di permanenza domiciliare e lo hanno poi scortato fino a casa.