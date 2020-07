Passeggero sospetto sul treno, aveva due etti di marijuana

Nei giorni scorsi, i Carabinieri di Trieste hanno arrestato in flagranza un 27enne originario della Nigeria, ma residente nel capoluogo triestino, per detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente. Più in particolare, un maresciallo della Sezione Operativa della Compagnia di via Hermet, che stava viaggiando sul treno diretto a Trieste, ha notato la presenza nel vagone di un passeggero, apparso subito sospetto.

Una volta arrivati in stazione, benché libero dal servizio, il sottoufficiale ha deciso di seguirlo a distanza fino in piazza Libertà dove, assieme ad altri colleghi, che nel frattempo aveva contattato, il giovane è stato sottoposto a controllo. La perquisizione ha confermato i sospetti: il 27enne aveva ben otto involucri di cellophane contenenti marijuana, per un peso complessivo di oltre due etti, subito sequestrati.

Il ragazzo, disoccupato e senza precedenti, è stato posto agli arresti domiciliari secondo le prescrizioni del Pubblico Ministero di turno, immediatamente informato. Ieri l’arresto è stato convalidato dal Giudice per le indagini preliminari.