Passeggia fuori dal proprio comune, coppia multata

Una coppia di cittadini di Moruzzo (un uomo e una donna) è stata trovata ieri a Colloredo di Monte Albano alle 15.20 mentre faceva una passeggiata. Lungo il suo percorso ha trovato i Carabinieri della Stazione di Majano: i militari hanno chiesto i motivi della loro presenza fuori dal comune di residenza.

Si tratta di una coppia sulla cinquantina che aveva deciso di fare una passeggiata a Colloredo. Non avendo un giustificato motivo per trovarsi fuori dal proprio comune di residenza, i due sono stati sanzionati in base alle disposizioni e alle normative anti Covid.

I due avevano raggiunto il paese di Colloredo di Monte Albano con l'automobile per poi fare una passeggiata a piedi.