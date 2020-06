Passeggia vicino alla riva e avvista uno strano oggetto sott'acqua

Un bagnante che stava passeggiando a Grado nella zona della Spiaggia Vecchia, in Costa Azzurra, all'altezza del bagno Tivoli, ha notato qualcosa di strano sott'acqua. Ha dato subito l'allarme pensando si trattasse di una bomba. L'oggetto voluminoso si trova a 40 centimetri sott'acqua. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Monfalcone, insieme ai Carabinieri e alla Polizia Locale.

È possibile si tratti di un ordigno ma anche di un oggetto non pericoloso, trasportato in prossimità della costa dalla mareggiata dei giorni scorsi. Sono in corso le operazioni di messa in sicurezza dell'area.