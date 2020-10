Passeggiano lungo il Tagliamento, scoprono una bomba d'aereo

Questa mattina, gli artificieri del III Reggimento Guastatori, allertati dalla Prefettura di Udine, hanno effettuato un intervento di bonifica in Comune di Amaro. Qualche giorno fa, una coppia che stava passeggiando sul greto del Tagliamento, nell'area di confluenza del fiume Fella, infatti, aveva segnalato una grossa bomba che affiorava dall'acqua.

I guastatori, accompagnati dai Carabinieri di Venzone, hanno confermato la presenza di una bomba d’aereo da 60 chili HE (Higth eExplosive - alto esplosivo), di nazionalità italiana, risalente alla Prima Guerra Mondiale e ancora attiva.

Dopo averlo messo in sicurezza, l’ordigno è stato trasportato in un luogo idoneo al brillamento, nel letto del fiume Fella, nel comune di Amaro, dove nel frattempo una macchina movimento terra, sempre dei guastatori di Udine, aveva predisposto una buca, in gergo militare detta “fornello”, dove con l’innesco di altro esplosivo militare, alle 13 è stato definitivamente neutralizzato. La zona interessata al brillamento è stata successivamente bonificata.