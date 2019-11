Passeur inseguito dalla Slovenia, lascia in auto anche moglie e figlio

Non si è fermato all'alt intimato dalla Polizia slovena e ha proceduto la sua marcia entrando in Italia attraverso l'ex valico di Pese, in comune di San Dorligo della Valle. Poi si è schiantato contro il guard-rail a Basovizza. Al volante di una berlina scura c'era un uomo che si è dato alla fuga nei boschi sotto la pioggia. Nell'impatto contro la protezione metallica, le persone che si trovavano all'interno della vettura sono rimaste leggermente ferite.

Tra loro due clandestini, oltre a una donna e a un bambino piccolo, probabilmente la moglie e il figlio dell'autista. La madre e il piccolo sono stati trasportati in ospedale; non sarebbero in gravi condizioni.

Sta procedendo la Polizia di Stato che sta cercando di individuare il passeur; fermati, invece, i due clandestini, condotti per le operazioni di identificazione negli uffici della Questura di Trieste. È successo intorno alle 13 di oggi.