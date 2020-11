Passons, furto con spaccata in farmacia

Ladri in azione nella notte, poco prima dell'una, nella farmacia di Passons, a Pasian di Prato. L'allarme è scattato esattamente a mezzanotte e mezza, facendo accorrere sul posto i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Udine e i colleghi della Stazione di Campoformido.

I ladri hanno raggiunto la farmacia a bordo di un'auto con la quale poi sono fuggiti facendo perdere le loro tracce. Hanno utilizzato un sasso lanciato contro la vetrata, sasso che poi è stato rinvenuto sul posto.

Sono riusciti così a penetrare all'interno della farmacia che è stata messa a soqquadro; alla fine i malviventi sono riusciti a rubare il fondo cassa e il registratore di cassa per un danno, in termini di contanti di circa 200 euro. Danni ben più importanti per quanto riguarda la vetrata infranta e la confusione creata all'interno degli spazi di vendita.