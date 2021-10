Patenti di guida fasulle, in sei rinviati a giudizio

Sei rinvii a giudizio per le patenti di guida fasulle. Tanti saranno gli imputati al processo per falso che prenderà il via a marzo 2022 e che riguarda il sistema scoperto nel 2018 dalla Polizia stradale di Udine grazie al quale 112 cittadini marocchini ottennero dalla Motorizzazione del capoluogo friulano la conversione di patenti del loro Paese con documenti alterati.



Come deciso dal gup del Tribunale di Udine Carlotta Silva, sul banco degli imputati saliranno cinque persone di nazionalità marocchina e l'ex titolare di un’autoscuola di Udine. Stando all’accusa, sostenuta dal pm Elisa Calligaris, dietro un compenso tra i 1.500 e i 2.500 euro, l’organizzazione presentava patenti marocchine false o certificati di residenza alterati per ottenere la patente italiana. Per quanto riguarda i titolari dei permessi di guida, in parte hanno patteggiato, in parte saranno giudicati separatamente.



“La mia assistita - ha commentato il difensore dell’unica imputata di nazionalità italiana, l’avvocato Maurizio Conti - non era consapevole della falsità dei documenti che ha solo trasmesso alla motorizzazione, alla quale - ha concluso - spettava ogni controllo”.