Patteggiano due componenti della 'banda dell'alta moda'

L'inchiesta era partita dal colpo messo a segno il 25 novembre 2021 alla Mabi di San Daniele, dalla quale furono portate via centinaia di borsette firmate per 350mila euro. Due delle persone accusate di far parte del sodalizio, noto come la 'banda dell'alta moda', oggi hanno patteggiato davanti al gup di Udine quattro anni di reclusione. Si tratta di due cittadini rumeni di 42 anni, che dovranno scontare rispettivamente due anni e tre mesi e un anno e nove mesi.

Secondo i capi d'imputazione, i due presero parte ad alcuni assalti tra Toscana, Piemonte e Lombardia tra il 2021 e il 2022, a Castelfranco Piandisciò, in provincia di Firenze (150mila euro di bottino), uno a Camburzano, in provincia di Biella (bottino da 88mila euro in sciarpe firmate) e altri quattro assalti tentati tra Toscana e Lombardia.

Non è stato contestato loro, invece, quello nell'azienda friulana e nemmeno il tentato colpo, sempre alla Mabi, del febbraio 2022.

Lo scorso anno, altri tre rumeni, tra i quali anche il capo del sodalizio, patteggiarono davanti al Gup di Udine quasi 10 anni di carcere.