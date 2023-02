Paularo, allarme incendio in un edificio storico

Questa mattina, intorno alle 10, le squadre dei Vigili del fuoco dei distaccamenti di Tolmezzo e Paularo, supportate dall'autoscala giunta dalla sede centrale del comando di Udine, sono intervenute a Paularo per l'incendio della canna fumaria di un edificio storico costruito nel 1.600.

L'intervento dei pompieri, che per operare dal tetto dello stabile hanno allestito un sistema di corde alle quali si sono assicurati, ha scongiurato che le fiamme si propagassero dalla canna fumaria al tetto e ai solai, tutti realizzati in legno.

Per il minuto spegnimento e la messa in sicurezza, per raggiungere e ispezionare alcune curve della canna fumaria, i pompieri hanno dovuto praticare un foro in una parete interna dello stabile. Le cause del rogo, che non ha coinvolto persone, sono ancora in fase di accertamento. L'intervento si è concluso alle 14 circa.